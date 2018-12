vor 52 Min.

Wenn der Einkauf zur Qual wird - dann hilft die Bürgerstiftung

Die Illertisser Bürgerstiftung bietet ab sofort einen Service für ältere Menschen an. Sie können sich Waren nach Hause bringen lassen – wie das funktioniert.

Von Jens Carsten

Wer schlecht hört oder sieht oder nicht mehr gut zu Fuß ist, für den kann der Einkauf im Supermarkt zur Tortur werden: Die Illertisser Bürgerstiftung will mit einem neuen Angebot helfen. Ältere und hilflose Menschen in der Vöhlinstadt und den Ortsteilen können ab sofort einen Einkaufsservice in Anspruch nehmen: „Wir glauben, dass es großen Bedarf gibt“, sagt Marita Kaiser, die Vorsitzende des Stiftungsrats, die sich regelmäßig mit älteren Mitbürgern austauscht. Die ehemalige Stadtbotin Gaby Riedel-Kögel wird im Auftrag der Stiftung für die Bedürftigen auf Einkaufstour gehen. Damit habe man genau die Richtige für die Aufgabe gefunden, freut sich Kaiser. „Sie kennt die Leute, sie kennt die Läden.“ Menschlich passe das sicher gut, immerhin seien Senioren Fremden gegenüber oft skeptisch eingestellt. Riedel-Kögel sei vielen aber bekannt, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung des Projekts. Die ehemalige Stadtbotin freut sich auf ihre ehrenamtlich Tätigkeit: „Das ist eine gute Sache.“

Einkaufsservice startet ab sofort

Los geht es ab sofort: Bestellungen nimmt Riedel-Kögel montags von 9 bis 11 Uhr (für Wocheneinkäufe) und donnerstags von 9 bis 11 Uhr (für Wochenendeeinkäufe) telefonisch entgegen, zudem per E-Mail. Geliefert wird dann Montagnachmittag oder Dienstagvormittag und am Freitag den ganzen tag über. Der Service ist Bedürftigen vorbehalten: Darunter versteht die Bürgerstiftung einerseits Senioren ab 80 Jahren, die kein Auto zur Verfügung und keine Unterstützung von Helfern zu erwarten haben sowie andererseits Menschen (jeden Alters), die durch Seh-, Hör- oder Gehbehinderungen beeinträchtigt sind. „Der Bedarf an Hilfe muss gegeneben sein“, betont Kaiser. Wen das betrifft, kann Einkäufe (ab einem Wert von zehn Euro) künftig an die Einkäuferin übertragen. Diese steuert bis zu zwei Supermärkte pro Einkaufswunsch an und kassiert die Ausgaben für die Waren dann von den Auftraggebern. Der Lieferdienst an sich ist für die Nutzer kostenlos.

Kosten für Einkaufservice übernimmt die Bürgerstiftung

Für dessen Kosten kommt die Bürgerstiftung auf. Das ist in diesen zinsschwachen Zeiten nicht ganz einfach: Zwar verfügt die vor elf Jahren von Marita Kaiser gegründete Stiftung über ein Kapital von rund 360000 Euro, aber die Renditen der Anlagen sind aktuell eher gering. Deshalb werden auch Spenden gesammelt, dadurch kamen zuletzt insgesamt 5000 Euro zusammen. Die fließen nun in den Einkaufsservice, samt Aufwandsentschädigungen für die Einkäuferin und Fahrtkosten. Um die Finanzen der Stiftung kümmert sich Stadtkämmerer Markus Weiß.

Die Mitglieder der Stiftung hoffen, dass der Einkaufsservice in Illertissen gut ankommt – so wie das Leihgroßeltern-Projekt, das Mitte 2017 ins Leben gerufen worden war. Dabei können sich Senioren melden, die dann an Familien vermittelt werden, um dort etwa bei der Betreuung von Kindern auszuhelfen. Gewissermaßen als Ersatz für fehlende leibliche Großeltern. Die Nachfrage ist groß: 16 bis 18 Familien wurden auf diese Weise bereits zusammengeführt, sagt Margitta Häußler, die sich bei der Bürgerstiftung mit um das Programm kümmert. Geht es nach ihr, dürfen sich gerne noch weitere „Großeltern“ anbieten. Derzeit warteten vier Familien auf Unterstützung. „Aber wir können ihnen nicht aushelfen“, sagt Häußler (Lesen Sie dazu auch: In Illertissen lassen sich Oma und Opa ausleihen).



Gaby Riedel-Kögel kommt in Illertissen viel herum

Auch bei dem neuen Vorhaben der Stiftung werden sich wohl Freundschaften bilden – oder bestehende gefestigt: „Die meisten von den Kunden kenne ich bestimmt eh schon“, sagt Riedel-Kögel, die berufsmäßig viel in Illertissen herumgekommen ist. Betreuungsaufgaben könne sie als Einkaufshelferin allerdings nicht übernehmen, sagt sie. Das sei schon rechtlich ein Problem. Einkaufen, einräumen, ein Schwätzchen halten, das sei drin und auch gewollt. „Das Zwischenmenschliche ist uns wichtig“, sagt Kaiser. Ältere Menschen sollten das Gefühl haben, dass ihre Nöte verstanden werden. Gebrechliche Menschen zum Supermarkt chauffieren und sie dort tatkräftig beim Einkauf unterstützen, das sei nicht vorgesehen. „Es ist keine Besuchsservice“, sagt Kaiser.

Sie haben das neue Angebot geschaffen (von links): Kämmerer Markus Weiß, Margitta Häußler, Marita Kaiser und Gaby Riedel-Kögel. Bild: Jens Carsten

Bis zu acht Einkaufswünsche kann Riedel-Kögel pro Woche entgegen nehmen und erfüllen. Sollte die Nachfrage wesentlich höher ausfallen, werde man sehen, was zu tun ist, sagt Kaiser. „Falls wir überrannt werden.“ Nun geht es erst einmal an den Start. Der Termin ist bewusst gewählt – in den Tagen vor Weihnachten stehen viele Einkäufe an. Und so dürfte bei der Botin schon am Montag das Telefon klingeln.

Hier geht´s zur Hilfe: Im Auftrag der Bürgerstiftung übernimmt die ehemalige Stadtbotin Gaby Riedel-Kögel künftig Einkäufe für hilfsbedürftige Menschen in Illertissen und den Ortsteilen. Die Wünsche können angemeldet werden, Montags und Donnerstags von 9 bis 11 Uhr, unter der Telefonnummer 07303/5751. Und per E-Mail an: bert.riedel@t-online.de. Bei Bedarf nimmt die Botin Wünsche auch persönlich entgegen.

