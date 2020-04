vor 21 Min.

Wie Gärtnereien in der Region mit der Krise ringen

Vera Veit ist Gartenbau-Ingenieurin und Floristin aus Leidenschaft. Doch die aktuelle Lage bereitet auch ihr große Sorgen. Lieferservices sind nicht so einfach für Gärtnereien.

Plus Die Blumen für die Osterfeiertage waren bereits gewachsen. Doch verkauft werden durften sie nicht. Die Coronakrise trifft die Gärtnereien zu ihrer Hauptsaison.

Von Carmen Dörfler

Rot, Gelb, Violett – in allen Farben des Regenbogens erstrahlen die Primeln im Verkaufsbereich der Gärtnerei Veit in Pleß. Nur Kunden sind keine da, um die Schönheiten mit nach Hause zu nehmen. Denn wie alle Gärtnereien in Bayern müssen auch hier die Tore geschlossen bleiben.

