Wie es um die Bucher Finanzen steht

Gemeinde nimmt Kredit für Kindergarten auf.

Von Felicitas Macketanz

Die Bucher Gemeinderäte haben mehrheitlich den Haushaltsplan 2018 und die Haushaltssatzung abgesegnet. Außerdem beschlossen sie den Finanzplan für die kommenden Jahre bis 2021.

Bürgermeister Roland Biesenberger (CSU) sagte während der Gemeinderatssitzung, dass es vor allem zwei Wünsche vonseiten der Bevölkerung gebe: Ein neues Feuerwehrauto für die Gannertshofer Löschkräfte sowie verbesserte Wasserleitungen in Ritzisried. Das sei beides im Fünfjahresplan integriert, sagte er. Gemeinderat Franz Eberl (UWG) erkundigte sich in der Sitzung nach den Finanzen für den Obenhauser Kindergarten: „Für den Kindergarten in Obenhausen ist nichts vorgesehen?“, fragte er. Biesenberger antwortete daraufhin, dass man nicht über „ungelegte Eier“ diskutieren soll, die Verwaltung könne keine Projekte für fünf Jahre im Voraus ganz genau festlegen. Der Finanzplan sei lediglich eine ungefähre Planung. Mit drei Gegenstimmen wurde der Finanzplan abgesegnet.

Haushaltstechnisch ist die Marktgemeinde gut aufgestellt: So sei das Haushaltsvolumen laut Biesenberger im Vergleich zum Vorjahr um fast drei Millionen Euro gestiegen – auf veranschlagte rund 13 Millionen Euro. Es teilt sich in etwa sieben Millionen Euro Verwaltungshaushalt und rund 6,6 Millionen Euro Vermögenshaushalt auf.

Die Kreisumlage beträgt Biesenberger zufolge rund ein Viertel des Haushalts (rund 1,8 Millionen Euro). „Wir zahlen die Krankenhäuser mit“, sagte der Bürgermeister. „Das ist ein Volumen, das nicht gering ist.“ Die Kreisumlage ist damit der größte Ausgabenposten des Verwaltungshaushalts. Daneben gibt die Gemeinde voraussichtlich rund 1,5 Millionen Euro für Personal aus.

Für den umstrittenen Kindergartenneubau – genauer gesagt zur Vorfinanzierung – wird eine Kreditaufnahme von 1,5 Millionen Euro erforderlich sein. Laut Drittem Bürgermeister Gerhard Unglert (CSU) sei das eine Investition in die Zukunft. „Und ich denke, das ist der richtige Weg. Ich plädiere dafür“, sagte der Marktrat. Wie berichtet, wird der Neubau eine wesentliche Investition im Bucher Haushalt darstellen: mehr als vier Millionen Euro soll der Bau kosten.

Die wichtigste Einnahmequelle im Verwaltungshaushalt sind vor allem die Gewerbesteuern, die mit etwa 1,2 Millionen Euro eingeplant werden. Im Vorjahr lag diese Summe noch bei rund 940000 Euro. Die Mehrheit der Bucher Gemeinderäte stimmte dem Haushaltsplan 2018 zu.

