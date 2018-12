12:00 Uhr

Wieso eine Pyramide aus Bibeln in Illertissen stand

Es sollte eine Überraschung für die Schüler des Illertisser Kollegs sein: Sie haben vor Weihnachten ein persönliches Exemplar der Bibel bekommen. Der Hintergrund.

Von Wilhelm Schmid

Eine Überraschung hat die Schüler des Illertisser Kollegs der Schulbrüder beim Weihnachtsgottesdienst am letzten Schultag vor den Ferien erwartet: Im Altarraum stand eine Pyramide aus 460 Bibeln. Schulseelsorger Pater Christian Hamberger hatte sie über den Advent hinweg versteckt gehalten und den „besonderen Christbaum“ erst kurz zuvor aufgebaut und mit Kerzen geschmückt.

Sponsoren hatten die Bibeln bereitgestellt – und es handelte sich um ganz besondere Bücher: Zum einen enthalten sie die neue ökumenische Einheitsübersetzung. Zum anderen sind sie eine „Jubiläumsedition des Kollegs der Schulbrüder“: Auf der ersten Seite ist der Name eines jeden Schülers individuell abgedruckt.

Damit beginnt das Kolleg sein zweifaches Jubiläumsjahr 2019. Der erste Anlass: „100 Jahre Schulbrüder im Illertal“, womit an die Gründung des Kollegs 1919 in Dietenheim erinnert wird. Vor allem aber ist der 300. Todestag des Ordensstifters Johannes von La Salle am 7. April ein Grund zum Feiern – und das wollen die Organisatoren auch mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen tun.

Der Theologe und Pädagoge hatte vor 330 Jahren das Schulwesen in Frankreich revolutioniert und seine Unterrichtsprinzipien durch den von ihm gegründeten Orden „Brüder der Christlichen Schulen – Fratres Scholarum Christianorum (FSC)“ weltweit verbreitet. Er ersetzte nämlich den Einzelunterricht, der bis dahin adeligen Knaben vorbehalten war, durch Klassenunterricht für alle Volksschichten. Außerdem führte er anstelle des Lateinischen die Muttersprache der Kinder als Unterrichtssprache ein.

Der Ordensstifter hatte damals schon empfohlen: „Lies das Evangelium – Lies es oft – Lies es mit Gefühl und Verstand!“. Pater Christian aktualisierte dieses Zitat nun in seiner Predigt mit den Worten: „An Weihnachten wird Gott Mensch und spricht zu uns. Dafür verlangt Gott nichts. Es ist sein Geschenk. Deshalb wollen wir das Wort Gottes auch an die Schüler schenken.“ So wurden die Bibeln nach der Predigt gesegnet. Am Ende des Gottesdienstes, der mit festlicher Chor- und Instrumentalmusik gestaltet war, wurden die Jubiläums-Bibeln an alle Schüler verteilt, die am Religionsunterricht teilnehmen. Zusätzlich zu den 460 Exemplaren, die in der Kirche verteilt wurden, gab es weitere 166 für evangelische Schüler.

