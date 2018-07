vor 44 Min.

Wilde Fahrt bei Nordholz: Motocross-Lenker bleibt in Zaun hängen

Vier bis fünf Motocross-Fahrer waren in Nordholz unterwegs - für einen endete die Fahrt mit einer Anzeige.

Eine wilde Motorradfahrt hat in Nordholz eine Anzeige zur Folge. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein Anwohner des Mühlbachwegs am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr vier bis fünf Motocross-Fahrer, die mit ihren Maschinen durch den Wald fuhren und auf einem angrenzenden Grundstück wendeten. Einer der Fahrer blieb dabei an einem Zaun hängen und stürzte. Der 19-jährige überstand den Sturz zwar offensichtlich unverletzt - erhält nun jedoch eine Anzeige, weil er an seinem Motorrad das amtliche Kennzeichen abmontiert hatte. Die anderen Fahrer konnten sich unerkannt mit ihren Motocross-Rädern entfernen. Auf dem Grundstück entstand kein Sachschaden, so die Polizei.

