Winterrieden zeigt 24 Adventsfenster

Wo diese zu finden sind

Heuer sind in der Adventszeit wieder Fenster und Hauseingänge in Winterrieden festlich geschmückt und beleuchtet. Wie bei ähnlichen Projekten in Tiefenbach und Kellmünz, wird jeden Abend ein weiterer Teil des „Adventskalenders“ geöffnet. Hier ein Überblick.

Krabbelgruppe im Pfarrhof, Hauptstraße 7.

Geli Haider, Hauptstraße 4.

Sylvia Stiller, Südliche Halde 2.

Nadine Keller, Hinter den Gärten 1.

Carmen Hegemann Zum Weinberg 11.

Garten- und Blumenfreunde, Rathaus, Merzenberg5.

Alexandra Sing, Merzenberg 9 A.

Sylvia Sailer, Hauptstraße 1.

Kathrin Dreher, Kerkerweg 2 A.

Gaby Wagner, Riedweg 1.

Cornelia Witt, Rosenstraße 12.

Gaby Baur, Zum Weinberg 12.

Martina Baader Blumenstraße 2.

Sabrina Heer, Bahnhofstraße 9.

Ines Radusch, Ringstraße 6.

Kindergarten, Schulstraße 6.

Hilde Walter, Hauptstraße 16.

Lise Dauer (vor dem Haus), Kerkerweg 9 A.

Christin Milz, Hinter den Gärten 10.

Silke Gänsler, Memminger Straße 18.

Bücherei-Team (Pfarrhof), Hauptstraße 7.

Traudi Lautenbacher, Memminger Straße 22.

Landjugend (Pfarrhof), Hauptstraße 7. (clb)

