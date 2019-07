vor 36 Min.

Wochenende voller Turniere und Party steht in Babenhausen an

100 Jahre Fußball im Fuggermarkt wird weiter gefeiert.

Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Fußballabteilung des TSV Babenhausen gehen weiter. Nachdem vor einer Woche beim Festabend der offizielle Teil stattfand (mehr dazu lesen Sie hier: 100 Jahre Fußball in Babenhausen: Zahlreiche Ehrungen bei Festakt ), steht das Wochenende laut den Veranstaltern nun unter dem Motto „Fußball und Feiern“. Das Programm im Überblick:

Samstag: Am heutigen Samstag, 20. Juli, starten um 10 Uhr Turniere der Jugendmannschaften auf der Sportanlage Süd (an der Schule). Mehr als 20 Mannschaften in den Altersklassen G, F und E werden die Turniere zur Vorbereitung auf die kommende Saison nutzen.

Im Anschluss geht es im Stadion an der Weinrieder Straße weiter. Ab 16 Uhr treten dort insgesamt 18 Mannschaften bei einem Elfmeterturnier für Jedermann an.

Ein paar Treppenstufen davon entfernt, in der Alten Turnhalle, findet ab 20.30 Uhr eine Jubiläumsparty mit „DJ Gruny“ statt. Neben den Teilnehmern des Elfmeterturniers, die kostenlosen Eintritt erhalten, begrüßen die Verantwortlichen des TSV Jung und Alt dazu.

Sonntag: Den Abschluss des Jubiläumswochenendes bildet am morgigen Sonntag, 21. Juli, ein Aktiventurnier mit allen Fußballmannschaften aus dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen. Um den Turniersieg kicken Landesligist SV Egg an der Günz, Bezirksligist Babenhausen, die beiden A-Klassisten SV Greimeltshofen und FV Winterrieden sowie aus der württembergischen Kreisliga A der TSV Kettershausen. Die Spiele finden zwischen 13 Uhr und 18.45 Uhr statt. Der Zeitplan: 13 Uhr SV Greimelsthofen – SV Egg an der Günz; 13.35 Uhr TSV Babenhausen – TSV Kettershausen; 14.10 Uhr FV Winterrieden – SV Greimelsthofen; 14.45 Uhr TSV Kettershausen – SV Egg an der Günz; 15.20 Uhr FV Winterrieden – TSV Babenhausen; 15.55 Uhr TSV Kettershausen – SV Greimelsthofen; 16.30 Uhr SV Egg an der Günz – FV Winterrieden; 17.05 Uhr SV Greimelsthofen – TSV Babenhausen; 17.40 Uhr FV Winterrieden – TSV Kettershausen; 18.15 Uhr TSV Babenhausen – SV Egg an der Günz. (az)

