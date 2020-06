06.06.2020

Wohnraum statt Lagerhalle: Warum das ein Problem sein kann

Plus Der Bellenberger Gemeinderat vertagt die Entscheidung über den Umbau einer Lagerhalle in Wohnraum. Warum ausgerechnet dieser Antrag so brisant ist.

Von Regina Langhans

Anträge ans Bauamt zur Nutzungsänderung etwa von einer Lagerhalle in eine Wohnbebauung sind häufiger anzutreffen. Und daher zunächst nichts Besonderes. Doch wenn der Antragsteller mit seinem Vorhaben möglicherweise etwas ins Rollen bringt, was ungewollt den Charakter eines ganzen Ortsviertels verändern kann, erscheint guter Rat teuer. Schließlich sollen Bauherren von ihrer Kommune ja Unterstützung erfahren.

Unternehmen sind wichtig für Bellenberg

Vor genau dieses Problem sieht sich der Gemeinderat Bellenberg gestellt, indem er in der jüngsten Sitzung über einen Antrag zu einer Nutzungsänderung und einem Umbau von Teilbereichen einer Lagerhalle mit Bürogebäude an der Auer Straße zu befinden hatte. Der Bauwillige strebte für sein Vorhaben ein Freistellungsgenehmigungsverfahren an. Stattdessen gab die Verwaltung aber ein Baugenehmigungsverfahren zur Abstimmung vor. Und dieses wurde letztlich vertagt.

Denn das Bauvorhaben könnte dem in diesem Fall festgesetzten Gebietscharakter eines Mischgebiets widersprechen. Bürgermeisterin Susanne Schewetzky (CSU) will noch Informationen einholen, etwa über den Anteil an bestehendem Gewerbe in diesem Mischgebiet.

All das hat seine Hintergründe: Die Bemühungen, Bellenberg auch künftig als Gewerbestandort attraktiv zu halten, sind ein Daueranliegen der Kommune. Schließlich ist in der Vergangenheit schon die eine oder andere Firma mangels Erweiterungsmöglichkeit weggezogen. Zuletzt war es ein Zimmerei- und Dachdeckerbetrieb, weil die zunehmende Wohnbebauung eingeengt und den Charakter des Gebiets verändert hatte.

Was das Landratsamt zu dem Fall sagt

Was die aktuelle Umnutzung angeht, könnte durch die Zurücknahme von genutzter Gewerbefläche womöglich die Funktion des Mischgebietes infrage gestellt werden. Auf diese Gefahr wies Gemeinderat Stefan Schaich (Freie Wähler) hin, sollten die Räte der Nutzungsänderung zustimmen. Denn auch über die verbleibenden Gewerbetreibenden lag ihnen nichts Genaues vor. Daraufhin wünschte sich Zweiter Bürgermeister Gerhard Schiele (SPD) eine Aufstellung über die Zahl der Betriebe beziehungsweise das Verhältnis zwischen Gewerbe- und Wohnbebauung in dem Areal.

Auf Anfrage unserer Redaktion informierte Thomas Luther vom Landratsamt Neu-Ulm über die rechtliche Bauordnung, welche ein Minimum zwischen 20 und 30 Prozent an Gewerbetreibenden vorgibt, um ein Mischgebiet ausweisen zu können. Somit habe es die Gemeinde durchaus in der Hand, zu entscheiden, inwieweit etwa eine Nutzungsänderung noch dem planerischen Willen der Kommune für diesen Gebietscharakter entspreche.

Lesen Sie aus Bellenberg außerdem:





Themen folgen