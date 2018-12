Zwischen den Jahren wird es gruselig

Plus Weil sie Angst vor Geistern und Dämonen hatten, hielten sich die Menschen früher Ende Dezember in ihren Häusern auf. Welche Bräuche dabei entstanden sind.

Ende Dezember bestimmen die kürzesten Tage des Jahres unseren Lebensrhythmus. Mischen sich diese noch mit einer meteorologischen Trübnis, vermag der aufmerksame Zeitgenosse die Sorgen und Ängste nachvollziehen, welche in früheren Epochen die Bevölkerung plagten. Der vormoderne Mensch hatte von unseren heutigen Erklärungsmustern keinerlei Kenntnis. Alles Seltsame, Befremdliche und Unheimliche konnte demnach seine Ursache nur bei Gott oder dem Teufel haben. So auch ein in unseren Breiten als „Wilde Jagd“ bezeichnetes Geisterheer, dass durch all die Jahrhunderte die Fantasie der einfachen Menschen beflügelte: In den langen Nächten zwischen Heiligabend und Dreikönig, den sogenannten Rauhnächten, war es gefährlich, sich ins Freie zu begeben.

Rauhnächte: Was es damit auf sich hat

Schon von Weitem soll sich der geisterhafte Gespensterzug durch ein schauderhaftes Schreien, Ächzen und Stöhnen angekündigt haben. Bekam man ihn zu Gesicht, war es oft schon zu spät. Im glücklichsten Fall überlebte der Betroffene mit einigen Blessuren, aber es soll auch schlimmer geendet haben. Dabei handelt es sich bei Erzählungen dieses Phänomens um keine regionale Besonderheit.

Aus nahezu allen europäischen Ländern nördlich der Alpen sind ähnliche Geschichten überliefert, wobei deren Bezeichnungen variieren: In Skandinavien „Odins Jagd“ genannt, in der Schweiz mitunter als „Wüetisheer“ bekannt, liegt es etymologisch nahe, die Wortherkunft in der germanisch-vorchristlichen Götterwelt zu suchen. Eindeutig ist das jedoch nicht, zumal auch eine Verballhornung, also die Neubildung eines Wortes, zu einem „wütenden Heer“ möglich erscheint.

Wie dem auch sei: Selbst die heidnisch anmutende Vorstellung von allerlei gruseligen Gestalten, die des Nachts durch Wald und Flur ziehen, erhielt eine christliche Untermauerung.

Sei es der Leibhaftige selbst, auf der Suche nach den armen Seelen oder die Personifizierung der Apokalypse des Johannes: Es war immer besser, sich in der warmen Stube aufzuhalten und stattdessen zu versuchen, etwas über die nahe Zukunft zu erfahren.

Verschiedene Bräuche haben sich in der Region entwickelt

So ist aus Vöhringen zu Beginn des 20. Jahrhundertseine Methode überliefert, das Wetter vorherzusagen: An Heiligabend wurde eine Zwiebel in zwölf Teile geschnitten, jedes Teil mit Salz bestreut und auf das Fensterbrett niedergelegt. Nun musste man wissen, dass jedes Zwiebelteil einen Monat bezeichnete. Je nachdem, wie die Zwiebel das Salz aufnahm, erkannten die Menschen am folgenden Tag, ob das kommende Jahr nass oder trocken wird.

Aus Weißenhorn wird von folgendem Brauch, ebenfalls um 1900, berichtet: Die letzten zwölf Tage des Dezembers standen symbolisch für die einzelnen Monate des nächsten Jahres. Jeder Tag wurde genau aufgeschrieben und dokumentiert. Denn, so die Überlieferung, genau wie diese Tage, sollten auch die entsprechenden Monate im neuen Jahr werden. Übrigens erwähnte der Weißenhorner Pfarrer Joseph Holl 1909 das „Neujahranschießen“, das seine Wurzeln wiederum in der Abwehr von bösen Geistern hat. Woher haben aber nun die Rauhnächte selbst ihren Namen?

Hierzu gibt es zwei plausible Theorien: Einerseits soll die Bezeichnung auf das mittelhochdeutsche Wort „rûch“ zurückgehen, was so viel wie „haarig“ bedeutet. Haarig stellte man sich all die Geister vor, die zu dieser Zeit ihr Unwesen trieben. Eine andere Erklärung verweist auf das Räuchern, wobei hiermit das Ausräuchern der Häuser gemeint ist. Auf diesem Weg sollte dem Bösen der Garaus gemacht werden.

Wie Nikolaus und Krampus in der Region bekannt wurden

Auch der Beginn und das Ende der Rauhnächte verhielten sich nicht einheitlich. In manchen Gegenden zählte bereits der Thomastag (21. Dezember) dazu, während an Neujahr der „Spuk“ im wahrsten Sinn des Wortes vorbei zu sein schien. Diesen Tagen, die auch „zwischen den Jahren“ genannt werden, haftet etwas durchaus Zauberhaftes an: Bei der Umstellung vom Mond- auf den Sonnenkalender blieben elf Tage und zwölf Nächte übrig, die man nirgends unterbringen konnte. Sozusagen aus der Zeit gefallen, boten gerade sie den mystischen Hintergrund für tradierte Geschichten und übersinnliche Erfahrungen aller Art.

