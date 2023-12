Akkordeon-Ensemble feiert und spendet

Grund zum Feiern hatte das Akkordeon-Ensemble Illertissen in diesem Jahr: Seit 40 Jahren gibt es die Musikgruppe unter der Leitung von Günter Gemeinder schon. Und wie ließe sich so ein Jubiläum besser feiern als im Rahmen eines schwungvollen Jubiläumskonzerts. Tradition hat für die Akkordeonspieler auch, dass ein Teil des Erlöses ihrer Konzerte immer für einen guten Zweck in der Region gestiftet wird. Zum Jubiläum war es nun die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das sich über 700 Euro freuen durfte. Günter Gemeinder und ein Teil seines Ensembles übergaben die Spende stellvertretend an Rebekka Jakob, Verantwortliche Redakteurin unserer Zeitung - und freuten sich, dass sie damit Menschen in der Region helfen, die unverschuldet in Not geraten sind.