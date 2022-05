Altenstadter will Bürgerbegehren gegen die Sanierung der Alten Bleiche

Plus Die Alte Bleiche beschäftigt den Markt Altenstadt seit Jahrzehnten. Die Kommune hat vor, das Gebäude zu sanieren. Wird dieser Beschluss wieder gekippt?

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert", sagt Reinhold Springer. Der Altenstadter sieht die Sanierung der Alten Bleiche mit Skepsis. Denn zum einen steht das marode Gebäude seit Jahren leer, zum anderen erkennt Springer den Sinn dahinter nicht. Obendrein ist es ein hoher Betrag, der in das Projekt gesteckt werden soll. Darum hat Springer jetzt eine Unterschriftensammlung für ein Bürgerbegehren gestartet.