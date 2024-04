Altenstadt-Bergenstetten

Langjähriger Kirchenpfleger und Mesner verabschiedet sich

Der bisherige Mesner und das neue Mesner-Team in der Bergenstetter Kirche: (von links) Michael Häfele, Martina Häfele, Franz Kolb, Barbara Kolb, Rita Weißenhorn, Monika Walker und Pfarrer Thomas Kleinle zusammen mit Ministranten.

Von Zita Schmid

Franz Kolb war insgesamt 32 Jahre für die Kirchengemeinde in Bergenstetten tätig. Nun geht er in Ruhestand. Ein neues Mesner-Team tritt seine Nachfolge an.

In der Kirche in Bergenstetten hat jüngst ein besonderer Abendgottesdienst stattgefunden. Dabei wurde mit Franz Kolb ein Mann geehrt und in den verdienten Ruhestand verabschiedet, der lange Zeit wichtige Rollen im kirchlichen Leben des Ortes übernahm. Insgesamt 32 Jahre lang war er für die Kirchengemeinde tätig. Von 1992 bis 2020 hatte Kolb das Amt der Kirchenpflegers inne. Von 2010 bis 2024 war er zudem Mesner. Wie bei der feierlich gestalteten Messe deutlich wurde, war diese Zeit geprägt von großem Einsatz sowie tiefer Verbundenheit für und zur Bergenstetter Kirche. Eine Verbundenheit, die er wohl von seinem Vater geerbt hatte, der dort einst ebenfalls als Mesner wirkte. Dank und Respekt für den treuen Einsatz galt auch seiner Frau Barbara. Sie wurde ebenfalls in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gemeinsam mit Rita Weißenhorn hatte sie sich um die Pflege der Kirche, die Kirchenwäsche und den Blumenschmuck gekümmert. Rita Weißenhorn bleibt der Kirchengemeinde weiterhin erhalten Michael Häfele tritt nun die Mesner-Nachfolge in der Sankt-Nikolaus-Kirche an. Unterstützt wird er von seiner Frau Martina. Vervollständigt wird das Mesner-Team durch Monika Walker. Rita Weißenhorn bleibt der Kirchengemeinde weiterhin erhalten und steht so mit ihrer langjährigen Erfahrung dem neuen Team zur Seite. Dass die Mesnerstelle auch zukünftig besetzt sein wird, erfreute auch Pfarrer Thomas Kleinle. Ihm falle „ein Stein vom Herzen“, sagte er dazu erleichtert. Für den Pfarrgemeinderat sprach Doris Rittler dem Ehepaar Kolb ihren Dank für die treuen, geleisteten Dienste aus. Gleichzeitig sicherte sie dem neuen Mesner-Team für dessen zukünftiges Tun Unterstützung zu. Der Abend selbst fand dann im Florianstüble einen geselligen Ausklang.

