Erweiterung des Gewerbegebiets Lindenmahd in Filzingen nimmt Form an

Plus Weitere Betriebe sollen sich im Lindenmahd im Altenstadter Ortsteil Filzingen niederlassen können. Die Marktgemeinde trifft dazu Vorkehrungen.

Die Erweiterung des Gewerbegebiets Lindenmahd in Filzingen nimmt konkrete Formen an. Vorrangiges Ziel ist es, ortsansässige Gewerbebetriebe dort anzusiedeln.

Während der vergangenen Sitzung hat der Altenstadter Marktgemeinderat den Satzungsbeschluss für die Änderung des Bebauungsplans und den Beschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. Laut Bürgermeister Wolfgang Höß geht es um drei neue Gewerbegrundstücke, die im Bereich zwischen der Staatsstraße 2031 und der Autobahn A7 liegen. Die beiden westlichen Flächen befinden sich im Besitz der Marktgemeinde. Der östliche Grundstücksbereich ist in Privatbesitz.