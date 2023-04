Gefährliches Überholmanöver auf der A7 endet mit Unfall

Ein 22-Jähriger zieht noch an zwei Autos vorbei, obwohl die Überholspur schon zu Ende war. Das geht schließlich schief.

Am Ende der dreispurigen Ausbaustrecke der A7 bei Altenstadt ist es am Samstagvormittag zu einem Verkehrsunfall nach einem riskanten und schließlich missglückten Überholmanöver gekommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilt, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Daimler E-Klasse auf dem ganz linken Fahrstreifen im insgesamt dreispurigen Bereich in Richtung Norden. Obwohl sein Fahrstreifen zu Ende ging, überholte er noch das Auto eines 55-jährigen Zeugen und im Anschluss, als er bereits auf der Sperrfläche fuhr, auch noch den Audi eines 72-Jährigen.

Da die Sperrfläche während des Überholmanövers in den linken Fahrstreifen überging, geriet der 22-Jährige auf den Fahrstreifen des dort fahrenden 72-Jährigen. Dieser konnte aufgrund des dichten Verkehrs nicht auf dem rechten Fahrstreifen ausweichen. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen dem Daimler und dem Audi. Beide Fahrer blieben unverletzt und konnten ihre Fahrzeuge noch auf den Standstreifen lenken. Der Schaden an den beiden Autos liegt bei etwa 12.000 Euro. Den Unfallverursacher erwarte nun eine Anzeige, kündigt die Polizei an. (AZ)