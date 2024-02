Altenstadt

vor 3 Min.

Närrisch-ausgelassene Stimmung: Altenstadt feiert beim "Faschingsomzug"

Beim "Omzug" in Altenstadt blickte man auch 2024 wieder in viele erfreute Gesichter – im Gaudiwurm, aber auch im Publikum.

Plus Der "Omzug" startet überraschend, dann schlängelt sich der ausgelassene "Gaudiwurm" durch Altenstadt. Welche Gruppen beim närrischen Treiben mitfeierten.

Von Armin Schmid

Mit einer sehenswerten Überraschung haben die "Altastadtr Faschingsfreunde" dieses Jahr schon zu Beginn des traditionellen "Faschingsomzugs" in Altenstadt einen neuen Programmpunkt eingebaut: Zum Start des bunten Gaudiwurms gab es ein Feuerwerk. Viele Raketen tauchten so am Sonntagnachmittag den Himmel über Altenstadt in ein funkelndes und glänzendes Sternenmeer. Und danach ging es auch direkt los mit dem närrischen Treiben: Fröhlich geschminkte und verkleidete Besucher konnten sich über einen mit rund 60 Gruppen besetzten Gaudiwurm freuen.

Das närrische Treiben startete allerdings am Sonntag auch schon vorab in der Narrenmesse in der Pfarrkirche zum Guten Hirten. Foto: Zita Schmid

Start – und einer der Höhepunkte des Faschingssonntags – war vorab bereits die Narrenmesse in der Pfarrkirche zum Guten Hirten. Angefeuert von den "Bläach Gugga Fettzzer" wurde geklatscht, getanzt und zwischendurch zog sogar eine Polonaise durch die Kirche. Als dann auch noch Pfarrer Thomas Kleinle und Altenstadts Zweiter Bürgermeister Konstantin Zanker "Don Camillo und Peppone" während der Predigt mimten, wurden die Lachmuskeln ebenfalls ziemlich strapaziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen