Altenstadt

vor 3 Min.

Seltener Geburtstag: Wie wird man 100 Jahre alt, Frau Wiedemann?

Plus Barbara Wiedemann aus Altenstadt hat ein hohes Alter erreicht - und wünscht sich noch weitere Jahre. Woraus die Jubilarin ihre Lebenslust zieht.

Von Zita Schmid

Wenn Barbara Wiedemann aus ihrem Leben erzählt, dann spannt sie einen weiten Bogen. Denn geboren wurde sie vor 100 Jahren. Bis heute ist sie aktiv, gesellig und freut sich am Leben. Am Montag, dem 27. November, feierte sie ihren Geburtstag. "Es war ein sehr schönes Fest", sagt sie. Die Freude darüber, dass sie mit ihrer Familie und mit Freunden diesen besonderen Tag begehen konnte, sieht man ihr an.

Gefeiert wurde in Ottobeuren. Dort fand zunächst ein Dankgottesdienst in der Basilika statt. In der Kirche, wo sie einst getauft wurde und sie später geheiratet hat. Denn in Ottobeuren wurde sie als Barbara Schmid geboren. Die ersten fünf Jahre hat sie hier gelebt. Dann kam sie als Pflegekind zu den Eheleuten Dorer nach Kellmünz. Dort hat sie auch die Schule besucht. "Ich hatte gute Noten", erinnert sie sich. Deshalb hatte sie den Wunsch, eine weiterführende Schule zu besuchen. Von ihren Pflegeeltern wurde dieser Wunsch verwehrt. Vielmehr sollte sie in deren Landwirtschaft helfen. "Im Winter nur Rüben oder Kartoffel schneiden, das wollte ich nicht", sagt sie heute noch mit einer Bestimmtheit, die erahnen lässt, wie entschieden sie damals war.

