Unfallflucht in Altenstadt: Polizei sucht Zeugen

Aktuell ermittelt die Polizei, wer in Altenstadt einen geparkten BMW angefahren und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat.

Eine bislang unbekannte Person hat in Altenstadt einen weißen BMW, der auf dem Sportplatzparkplatz in der Oberbalzheimer Straße stand, angefahren und ist geflüchtet. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Sonntagnachmittag im Zeitraum zwischen 15 und 16 Uhr.

Die Täterin oder der Täter touchierte das Heck des BMWs vermutlich beim Rangieren und verursachte so einen Schaden von geschätzt 1000 Euro. Anschließend flüchtete die Verursacherin oder der Verursacher von der Unfallstelle. Als Schadensverursacher kommt ein blauer Van, ähnlich einem Opel Zafira, in Betracht. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)

