Altenstadt

Wie wird die Wasserversorgung von Altenstadt künftig gesichert?

Plus Ein Pumpversuch war vielversprechend. Er gibt Aufschluss darüber, welche Optionen die Marktgemeinde hat. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Nachbarort ist denkbar.

Von Armin Schmid

Wie wird die Wasserversorgung von Altenstadt in Zukunft gesichert? Weitere Erkenntnisse liegen nun vor, es gibt mehrere Lösungsoptionen hinsichtlich neuer Brunnenstandorte in Filzingen. Auch eine gemeinsame Wasserversorgung mit dem Nachbarort Kellmünz ist denkbar.

Planer Ulrich Kwasnitschka hat dem Ratsgremium während der jüngsten Sitzung die Fortschritte in Sachen neuer Brunnenstandort erläutert. Der geplante Standort selbst liegt nicht auf Gemeindegrund, sondern im Waldbereich, genauer im Bereich der Bayerischen Staatsforsten. Der Planer präsentierte Ergebnisse einer probeweisen Brunnenbohrung für einen neuen Brunnen, die rund 180 Meter in die Tiefe reichte. Der bestehende Brunnen in Filzingen ist demnach etwa genauso tief.

