Eiskalt erwischt: Polizei findet Gefriergut bei Wohnungsdurchsuchung

In einem Mehrfamilienhaus in Au ist am Wochenende ein Kellerabteil aufgebrochen worden. Die Beute, Lebensmittel aus einem Gefrierschrank, war schnell gefunden.

Einen Einbruch in ein Kellerabteil im Illertisser Stadtteil Au hat die Polizei am Wochenende schnell geklärt. Am Sonntagnachmittag war die Tat in einem Mehrfamilienhaus in der Dorfstraße entdeckt und der Polizei mitgeteilt worden. Eine zunächst unbekannte Person hatte das Schloss aufgehebelt und aus einem Gefrierschrank Nahrungsmittel im Wert von 40 Euro entwendet.

Die ersten Ermittlungen und Befragungen durch die Polizei führten zu einer 20-jährigen Tatverdächtigen. Sie war in der jüngsten Vergangenheit mehrfach an der Tatörtlichkeit beobachtet worden, berichtet die Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und der Bereitschaftsrichterin erfolgte die Wohnungsdurchsuchung bei der 20-Jährigen. Hierbei fanden die Beamten das komplette Diebesgut auf. Die junge Frau machte keine Angaben zu ihrem Motiv. Allerdings händigte sie das Gefriergut an den Geschädigten wieder aus. Sie erwartet ein Strafverfahren. (AZ)