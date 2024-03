Babenhausen

06:00 Uhr

Am Palmsonntag ist Frühjahrsmarkt in Babenhausen

Am Sonntag vor Ostern findet - wie es die Tradition will - der Frühjahrsmarkt in Babenhausen statt. Die Ortsdurchfahrt wird zur Flaniermeile.

Am Palmsonntag zieht es die Menschen aus Babenhausen und der Umgebung Jahr für Jahr nach draußen: Denn dann findet traditionell der Frühjahrsmarkt in der Marktgemeinde statt. Heuer fällt der Palmsonntag auf den 24. März. Die Ortsdurchfahrt wird zwischen 10 und 17 Uhr zur großen Flaniermeile. Veranstalter ist die Gewerberegion. Vorsitzender Kay-Uwe Bertram und seine Mitstreiter konnten rund 90 Fieranten und Geschäfte für die Teilnahme am ersten Babenhauser Markt im Jahr gewinnen. Den Erfolg der Veranstaltung sieht der Verein im breit gefächerten Angebot begründet: "Da ist für jeden etwas dabei". B300 in Babenhausen während Frühjahrsmarkt für Verkehr gesperrt Händlerinnen und Händler bieten ihre Waren an Ständen und Buden feil - von nützlichen Haushaltsgegenständen über Textilien bis hin zu Frühjahrsdekoration. Außerdem öffnen die meisten Geschäfte in der Stadtgasse und Auf der Wies zwischen 11 und 16 Uhr ihre Ladentüren und laden zum Bummeln ein. Es gibt Frühjahrsmarkt-Rabatte und Osteraktionen. Kinder haben ihre Freude an Schiffschaukel, Schweinchen-Bahn und Karussell. Kulinarisch hat der Frühjahrsmarkt laut der Gewerberegion ebenfalls einiges zu bieten. Für den Markt wird die innerörtliche B300 zwischen Günzbrücke und Lindenkreuzung für den motorisierten Verkehr gesperrt. (AZ)

