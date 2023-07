Babenhausen

vor 49 Min.

Ausgebaute Straße soll zu mehr Sicherheit am Schulzentrum beitragen

Plus Rund eineinhalb Jahre lang war die Ortsdurchfahrt von Babenhausen in Richtung Weinried eine Großbaustelle. Jetzt sind die umfangreichen Arbeiten abgeschlossen.

Von Stephan Schöttl

"Gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig." Babenhausens Pfarrer Thomas Brom zitierte bei der offiziellen Freigabe der ausgebauten Ortsdurchfahrt MN8 samt Neubau eines Rad- und Gehwegs den amerikanischen Schriftsteller Mark Twain. Auf diese letzte Minute komme es oft an. Bei den Bauarbeiten an der Kreisstraße im Fuggermarkt gab es viele solcher letzter Minuten. Und dennoch war es freilich ein Projekt, bei dem es nicht um Minuten ging, denn aufgeteilt in drei Abschnitte wurde letztlich eineinhalb Jahre gebaut, geplant noch viel länger. Die Verantwortlichen von Landkreis und Gemeinde sprachen von einer "Investition in die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer". Brom, selbst als Religionslehrer am Schulzentrum tätig, lobte die Neuerungen an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt in der Marktgemeinde, meinte aber auch: "Wir werden niemals fertig, wenn es um das Wohl der Kinder und Jugendlichen geht."

Das Schulzentrum hat mit seinen 1300 Kindern und Jugendlichen sowie gut 150 Lehrerinnen und Lehrern eine große Bedeutung in und um Babenhausen. "Die jetzige Situation bringt eine große Verbesserung für alle", sagte Bürgermeister Otto Göppel. Der Beschluss für die Baumaßnahme wurde im Bauausschuss des Unterallgäuer Kreistages bereits im November 2020 gefasst, im August 2021 rollten die Bagger an. Es war für Babenhausen neben der "Spange" zwischen der Bundesstraße B300 und der Staatsstraße 2020 am anderen Ende der Ortschaft eines der größten Straßenbauprojekte in den vergangenen Jahren. Eines, das aber auch viele Einschränkungen mit sich brachte. Für Anwohnerinnen und Anwohner genauso wie für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und den Durchgangsverkehr in Richtung Oberschönegg.

