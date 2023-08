Blaualgen im Rothdachweiher: Ab sofort gilt hier Badeverbot

Wieder haben sich in dem Badesee in Babenhausen gefährliche Algen gebildet. Das Gesundheitsamt rät auch am Ufer des Sees zu großer Vorsicht.

Das Badevergnügen in Babenhausen ist vorerst vorbei: Das Gesundheitsamt Unterallgäu hat die Marktgemeinde am Donnerstag darüber informiert, dass im Rothdachweiher wieder ein Blaualgenbefall vorliegt. Im gesamten Rothdachweiher besteht deshalb ab sofort ein Badeverbot.

Bei Blaualgen handelt es sich um Cyanobakterien. Die Organismen kommen in geringer Menge praktisch in jedem Gewässer vor. Ein Risiko entwickelt sich, wenn sie sich stark verbreiten, denn manche der Bakterien bilden Giftstoffe, die sie an das Wasser abgeben. In höherer Konzentration gefährden sie die Gesundheit von Mensch und Tier. Auf eine starke Blaualgen-Belastung hindeuten kann trüber werdendes Wasser. Manchmal sind grün bis blaugrün schimmernde Schlieren auf der Wasseroberfläche zu erkennen. Charakteristisch ist außerdem ein muffiger Geruch.

Im Sommer 2020 gab es zweimal ein Badeverbot wegen der Blaualgen

Zuletzt hatte es den beliebten Badesee im Sommer 2020 erwischt: Wochenlang durfte niemand in den Baggersee, das Gesundheitsamt hatte auch damals ein Badeverbot verhängt. In der Folge hatte die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Marktrat beantragt, zusammen mit den zuständigen Fachbehörden am Landratsamt Unterallgäu die genaue Ursache des vermehrten Auftretens der Cyanobakterien im Rothdachweiher zu prüfen. Außerdem sollte überlegt werden, wie eine Blaualgenblüte in Zukunft vermieden werden könnte und was konkret zur Regeneration des Sees unternommen werden kann. Die Ortsgruppe des Bund Naturschutz und der Touristikverein hatten sich ebenfalls an die Gemeinde gewandt.

In Babenhausen wurden über Maßnahmen gegen die Blaualgen gesprochen

Als mögliche Maßnahme wurde der Einsatz eines Mittels im Wasser thematisiert - doch nicht alle Beteiligten waren davon überzeugt. Stattdessen sollte das Wasser des Täuferbachs, der von Klosterbeuren her in Richtung Rotdachweiher fließt, zurückgehalten werden. Das hatte offenbar gut funktioniert, in den vergangenen beiden Sommern blieb der EU-Badesee algenfrei.

Was sind Blaualgen? Es ist heiß, es ist sonnig - dieses Sommerwetter bietet ideale Bedingungen für die Ausbreitung sogenannter Cyanobakterien. Diese besser als Blaualgen bekannten Organismen kommen in geringer Menge praktisch in jedem Gewässer vor und sind dann auch weitgehend ungefährlich. Kritisch wird es, wenn Blaualgen sich massiv vermehren. Denn einige Cyanobakterien bilden Gifte. Diese gefährden bei höherer Konzentration die Gesundheit von Menschen und Tieren.

Gift und Symptome: Wie gefährlich sind Blaualgen wie Tychonema ? Gefährlich können Cyanobakterien vor allem dann werden, wenn sie in hoher Konzentration mit dem Wasser geschluckt werden oder in die Atemwege gelangen. Vor allem Kinder, die im flachen Wasser toben, könnten so Übelkeit, Durchfall oder Entzündungen bekommen. Wenn sie sehr viel Wasser schlucken, könne das sogar lebensgefährlich sein, warnt das Umweltbundesamt. Gleiches gilt für Hunde und andere Haustiere - für sie können Cyanobakterien ebenfalls tödlich sein. Die Algenart Tychonema etwa war 2017 für den Tod von mehreren Hunden am Tegeler See bei Berlin verantwortlich. Auch im Fall von mehreren toten Hunden am Mandichosee im Kreis Aichach-Friedberg waren die Algen als Ursache in Verdacht.

Welche Symptome deuten auf eine Blaualgen-Vergiftung nach dem Baden? Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg und das Bundesumweltamt führt folgende mögliche Symptome auf: Haut- und Schleimhautreizungen Übelkeit, Durchfall und Erbrechen Gliederschmerzen Bindehautentzündungen Ohrenschmerzen Fieber Atemwegserkrankungen allergische Reaktionen

Können Blaualgen für Menschen tödlich sein? "Eindeutig belegte Todesfälle durch Microcystin-Aufnahme beim Baden oder anderweitiger Freizeitnutzung von Gewässern mit „Blaualgenblüten“ sind bislang nicht bekannt", erklärte das Umweltbundesamt.

Woran erkennt man Blaualgen im See? Anders als man vermuten könnte, sind Blaualgen eher grün als blau. Einige Blaualgen sammeln sich und bilden Schlieren oder Teppiche im Wasser, die grünlich bis leicht bläulich schimmern. Ein guter Hinweis auf eine Belastung ist es, wenn man bis zu den Knien im Wasser steht und die Füße im grünen Wasser bereits nicht mehr zu sehen sind.

Befallen Blaualgen einen ganzen See? Die Blaualgen-Teppiche sind meist nicht flächendeckend, sondern bilden sich nur an bestimmten Stellen eines Gewässers.

Doch jetzt sind die Blaualgen zurück und können im Uferbereich bei bestimmten Windverhältnissen eine Aufrahmung oder Aufschwemmung bilden. Das Gesundheitsamt Unterallgäu warnt: Blaualgen können giftig sein - auch zum Beispiel für Hunde. Vor allem das Schlucken von belastetem Wassers kann ernsthafte Folgen haben. Deshalb gilt vorerst wieder das Badeverbot. Der direkte Kontakt mit den Blaualgen sollte unbedingt vermieden werden, diese gilt insbesondere für Kinder und Kleinkinder beim Spielen im Uferbereich. Falls Beschwerden nach dem Baden auftreten sollten (zum Beispiel Erbrechen, Durchfall, Atemnot, Hautreizungen oder Quaddeln) sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen.