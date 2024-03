Babenhausen

Das Kinderparlament in Babenhausen hat schon viele Ideen

Plus Kinder und Jugendliche haben in Babenhausen eine neue Möglichkeit bekommen, sich im Ort einzubringen. Welche Themen den Mitgliedern wichtig sind.

Von Claudia Bader

Mülleimer müssen nicht schwarz oder grau sein. Wenn man die Behälter bunt gestaltet, fallen sie ins Auge. „Dann werfen manche vielleicht ihren Abfall nicht mehr achtlos weg, sondern in die farbigen Mülleimer“, hofft Kristina. Ihre Zwillingsschwester Lucy nickt zustimmend. Auch Theresa, Ayla, Philipp und Kolja finden die Idee super. Am liebsten würden sie ihrer Fantasie gleich freien Lauf lassen. Aber dazu brauchen die Mitglieder des neuen Babenhauser Kinderparlaments (KiPa) Mülleimer und Farben. Und zuvor müssen sie ihren Vorschlag vom Bürgermeister genehmigen lassen.

Wie berichtet, haben die Markträtinnen und Markträte in Babenhausen schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, wie sich Heranwachsende mehr in die kommunalpolitische Arbeit einbeziehen lassen. Die jüngere Generation sollte eine Plattform für ihre Anliegen und Wünsche bekommen, so der Wunsch. Die Idee war es, einen "jungen Marktrat", ein Kinder- oder Jugendparlament zu gründen. Ein entsprechender Beschluss fiel 2020 einstimmig.

