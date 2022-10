Babenhausen

vor 32 Min.

Demenz-WG: Nach Bürokratie-Marathon beginnt der Umbau des Hauses

In Babenhausen entsteht eine Demenz-WG. Das Haus aus den 1970er-Jahren wird jetzt entsprechend umgebaut.

Plus In der Kleiststraße entsteht mit einer Demenz-WG eine betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen. Warum sich der Umbau in Babenhausen verzögert hat.

Von Stephan Schöttl

Die vergangenen Monate waren arbeitsintensiv. Manchmal auch recht zäh. Schon vor über einem Jahr hatte Silke Bolkart, Leiterin des Seniorenzentrums mit ambulanter Krankenpflege in Babenhausen, zusammen mit dem Ambulante Krankenpflegeverein Babenhausen und Umgebung, der einer der Gesellschafter des Seniorenzentrums ist, ein neues Angebot auf den Weg gebracht: eine betreute Wohngemeinschaft für pflegebedürftige Menschen. Doch dieser Weg war steinig. Schon eine Baugenehmigung für diese alternative Wohnform, eine Demenz-WG, zu bekommen, wurde zum Bürokratie-Marathon. Bolkart sagt: "Das kann sich keiner vorstellen."

