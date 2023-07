Babenhausen

18:30 Uhr

Die schwierige Suche nach einem Pächter fürs "Rössle" geht weiter

Steht immer noch leer: das Gasthaus "Rössle" in der Schrannenstraße in Babenhausen.

Plus Seit Frühjahr 2022 steht das "Rössle" leer. Die Gemeinde Babenhausen hatte bereits einen neuen Betreiber gefunden – und muss jetzt doch wieder auf Suche gehen.

Sie waren sich bereits einig. Im Juli hätte der neue Pächter das gemeindeeigene Gasthaus "Rössle" nach über einem Jahr Leerstand wieder eröffnen wollen. Doch dann kam alles anders. Der Interessent sprang kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ab - und die Marktgemeinde Babenhausen muss nun weiter nach einem Gastronomen suchen, der das traditionsreiche Haus in der Schrannenstraße betreiben will.

Das ehemalige Zunfthaus aus dem 17. Jahrhundert diente schon früher als Versammlungsstätte für die Handwerker in Babenhausen. Es wurde mittlerweile umfassend saniert. Innen wie außen, technisch und energetisch. Bürgermeister Otto Göppel erklärt: "Das Gasthaus ist vertrags- und lieferantenfrei und verfügt über eine gehobene Ausstattung, auch in der Küche. Es gibt einen behindertengerechten Zugang. Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe ausreichend vorhanden."

