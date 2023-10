Babenhausen

Es mangelt an Platz und Personal: Tierklinik Babenhausen erlebt schwierige Zeiten

Plus Es gibt immer weniger tierärztliche Kliniken, die einen 24-Stunden-Dienst anbieten. Eine davon befindet sich in Babenhausen. Auch sie hat Mühe, den Status zu erhalten.

Von Sabrina Karrer

Dass Raumnot in der Kleintierklinik in Babenhausen herrscht, lässt sich im Obergeschoss gut veranschaulichen. In einem Eck sitzt eine Mitarbeiterin vor dem PC, während ein großer Server neben ihr summt, in der Mitte ist eine Leinwand für Teambesprechungen aufgebaut, im anderen Eck wird Arbeitskleidung gebügelt. Ein Stockwerk tiefer, wo Hunde, Katzen, Kaninchen behandelt werden, ist ebenfalls jeder Winkel genutzt. Doch an der beengten Situation wird sich so schnell nichts ändern, nachdem sich Baupläne zerschlagen haben. "Die Enttäuschung war bei allen groß", sagt Tierärztin Dr. Nikola Medl. Sie leitet die Kleintierklinik, zu der Menschen sogar mitten in der Nacht 80 Kilometer weit fahren, um ihre Tiere wegen eines Notfalls behandeln zu lassen. Doch der Platzmangel ist nur eine Sorge, die die Einrichtung gerade umtreibt.

Erst aber Näheres dazu. Die Kleintierklinik, die unter dem Dach der Anicura-Gruppe agiert, hätte eigentlich innerhalb von Babenhausen umziehen wollen. Ein Grundstück und ein Investor, der die Immobilie bauen und an die Klinik vermieten wollte, waren gefunden. Doch dann stiegen die Baukosten und Zinsen, sodass die Miete zu teuer geworden wäre. Plan B musste her, der da lautete: das bestehende Gebäude an der Alpenstraße aufstocken. Auch daraus wird nichts. Nachdem Anwohner und der Marktrat Bedenken zum Ausdruck gebracht hatten, zog die Klinik die Bauvoranfrage zurück. Für Gegenwind gesorgt hatte - wieder einmal - die prekäre Parkplatzsituation. Um die Lage etwas zu entschärfen, habe die Klinik schon eine Fläche für die Autos der Angestellten angemietet, sagt Medl. Und wie sieht nun Plan C aus? "Die nächsten drei bis vier Jahre werden wir wohl auf jeden Fall hierbleiben und versuchen, mit Notlösungen zu leben", sagt Medl. Sie denkt an kleinere Umbauten im Haus.

