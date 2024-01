Babenhausen

09:05 Uhr

Feuer bricht im historischen Rössle-Gebäude in Babenhausen aus

Feuer ist am Samstag im Rössle-Gebäude in Babenhausen ausgebrochen. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an einem Kühlschrank im Keller.

Plus Durch einen Brand im Keller breitet sich viel Rauch im ehemaligen Zunfthaus aus. Feuerwehren greifen schnell ein. Zum Schaden gibt es eine erste Schätzung.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Ein brennender Kühlschrank im Keller des historischen "Rössle"-Gebäudes in Babenhausen hat am Samstagmittag einen hohen Sachschaden verursacht. Vermutlich fing ein Kühlschrank durch einen technischen Defekt Feuer. Für das Ausmaß des Schadens dürfte aber weniger der Brand selbst, sondern vielmehr der Rauch ausschlaggebend gewesen sein, der sich in dem ehemaligen Zunfthaus ausgebreitet hat.

Wie die Polizei am Tag nach dem Brand mitteilte, hatte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der zukünftige Wirt am Vormittag einen Kühlschrank im Keller der Gaststätte angesteckt. Um kurz nach 12 Uhr mittags löste eine automatische Brandmeldeanlage Alarm aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen