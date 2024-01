Babenhausen

vor 18 Min.

Für ihr großes Engagement bekommen sie die Babenhauser Bürgermedaille

Plus Bürgermeister Otto Göppel zeichnet vier engagierte Frauen und Männer mit der selten verliehenen Bürgermedaille aus. Allen geht es ums Wohl der Marktgemeinde.

Von Claudia Bader

In Babenhausen gibt es seit Kurzem vier neue Trägerinnen und Träger der Bürgermedaille. Beim Neujahrsempfang überreichte Rathauschef Otto Göppel die nur selten verliehene Auszeichnung an zwei Frauen und zwei Männer, die sich in besonderer Weise um das Wohl der Marktgemeinde verdient gemacht haben: Dr. Barbara Kreuzpointner, Diana Schedl, Klaus Ewert und Willi Schneider.

Barbara Kreuzpointner gehörte dem Marktrat zwölf Jahre lang an, sechs Jahre davon als Dritte Bürgermeisterin. Ihre große Leidenschaft sei die Denkmal- und Heimatpflege, sagte Bürgermeister Göppel in seiner Laudatio. „Ihr ist es zu verdanken, dass das Meisinger-Haus unter Denkmalschutz steht und vom Historischen Verein erworben werden konnte“, erklärte er. Mit Unterstützung ihres Ehemannes Hans treibe Barbara Kreuzpointner Sanierung und Umbau des Gebäudes zum Haus zur Geschichte voran. Außerdem sei sie Mitglied im Ortskuratorium Augsburg der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Auch an der Gründung des im Babenhauser Schulzentrum untergebrachten Museums für Technik und Kommunikation ist Kreuzpointner beteiligt. Als Präsidentin der Brüder-Jochum-Gesellschaft widmet sie sich seit 2018 der Pflege des Andenkens an Eugen, Otto und Georg-Ludwig Jochum.

