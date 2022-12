Fußgängerin wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Auto erfasst in Babenhausen eine Frau, die gerade die Straße überquert. Die 59-Jährige erleidet Kopfverletzungen und wird in eine Klinik eingeliefert.

Beim Überqueren einer Straße ist eine Fußgängerin in Babenhausen von einem Auto erfasst worden. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau nach Polizeiangaben auf die Fahrbahn geschleudert, dabei zog sie sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei rannte die Frau auf die Straße in Babenhausen

Der Unfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein Mann mit seinem Auto die Stadtgasse in Richtung Fürst-Fugger-Straße. Ohne auf den Verkehr zu achten, rannte die 59-Jährige offenbar von der Straße Am Schlossberg kommend über die Fahrbahn. Trotz Vollbremsung des Autos kam es zum Zusammenstoß. (AZ)