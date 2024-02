Babenhausen

Grillen wie in Texas: Das macht Mad Max BBQ aus Babenhausen

In Aktion: Maximilian Nadler am Grill. "Filet ist am uninteressantesten", sagt der BBQ-Fachmann.

Plus Alles begann an einem Wochenende unter Freunden. Heute bietet Maximilian Nadler mit seinem Team professionelles Catering an und richtet Barbecue-Events aus.

Von Sabrina Karrer

Das Feuer lodert, feine Rauchschwaden steigen auf dem Pausenhof des Babenhauser Schulzentrums in die Luft. Maximilian Nadler hat den Smoker angeheizt; am nächsten Tag gilt es, etwa 35 hungrige Menschen mit Pulled Beef und Rinderbrust zu verköstigen. Der Smoker ist stattlich, ein Sonderbau auf einem Hänger, samt Räucherschrank und Holzbox. Knapp zwei Tonnen wiegt das Ungetüm. Es ist ein Sinnbild für die Leidenschaft, die Maximilian Nadler in den vergangenen Jahren für das Grillen entwickelt hat. Entfacht wurde sie an einem Wochenende unter Freunden im Allgäu. Heute betreibt Nadler – neben seinem Job als Schulhausmeister – Mad Max BBQ. Er bietet mit einem an die zehn Personen starken Team professionelles Catering an und veranstaltet heuer sein zweites eigenes Barbecue-Event.

Gekocht und Rezepte ausprobiert habe er schon immer gern, sagt der 45-Jährige. Anfangs besaß er einen simplen Kugelgrill. Im Sommer 2018, bei besagtem Hüttenwochenende im Allgäu, wollten er und seine Freunde dann gediegen grillen. "Wir haben das ganze Equipment mitgeschleppt", erinnert sich Nadler. "Am Ende haben wir gesagt: Das müssen wir wieder machen."

