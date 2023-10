Ihre Vorliebe für Parfüm bringt einer Babenhauserin 1000 Euro ein

Christiane Muschiol-Moser aus Babenhausen löst das Bilderrätsel unserer Zeitung und erhält 1000 Euro. Auch ihr Sohn kann sich über den Gewinn freuen.

Als Ärztin in einer Klinik in Krumbach hat Dr. Christiane Muschiol-Moser morgens immer wenig Zeit. Doch ein paar Blicke in die Illertisser Zeitung gehören für die Leserin aus Babenhausen trotzdem zur liebgewonnenen Routine. Dass sie dabei auch 1000 Euro gewinnen kann, hätte sie sich nicht träumen lassen. Mit dem unerwarteten Geldsegen will sie ihren Sohn überraschen, wie Muschiol-Moser im Gespräch mit unserer Redaktion verrät.

Wie es am Montag so weit kommen konnte, mag sie gerne erzählen: „Wenigstens einige Blicke werfe ich trotz Eile in die Zeitung, um über das Wichtigste informiert zu sein. Da ich gutes Parfum liebe, hat mich das Rätselbild sofort angesprochen." Der Begriff „Parfümwolke" schoss ihr gleich durch den Kopf. "War ja einfach“, sagt die Ärztin. So tippte sie am Smartphone noch schnell das Lösungswort ein, bevor es Richtung Krumbach ging.

Gewinnspiele reizen die Ärztin aus Babenhausen eigentlich gar nicht

„Dass ich gewinne, hätte ich niemals gedacht, das Mitmachen war purer Spaß“, sagt sie später, als sie am Nachmittag die 1000 Euro entgegennehmen darf. Sie zeigt sich immer noch überrascht. Gewinnspiele könnten sie eigentlich gar nicht reizen. Ihre Vorliebe für Parfüm sei schuld daran, dass sie an dem Bilderrätsel teilgenommen habe, erzählt sie und muss dabei lachen. Sie war kaum zehn Minuten von ihrer Arbeit zurückgekehrt, als schon das Telefon klingelte. Sie wurde dazu gratuliert, beim Gewinnspiel der Augsburger Allgemeinen beziehungsweise der Illertisser Zeitung die glückliche Teilnehmerin zu sein, die am Montag das große Los gezogen hat.

So telefonierte sie als Erstes mit ihrem Mann, um ihm davon zu erzählen. Seine Reaktion war: „Toll, dann teilen wir uns vielleicht den Gewinn.“ Doch daraus wird wohl nichts, denn Muschiol-Moser hat eine bessere Idee: „Wir überraschen damit unseren Sohn, wenn er am Wochenende zu Besuch ins heimatliche Babenhausen kommt.“ Studenten bräuchten immer Geld, und da ihr Sohn Fahrzeugtechnik studiere, werde das Geld wohl in eine diesbezügliche Anschaffung fließen, vermutet die Mutter. Nun sind die Eltern schon neugierig auf das erfreute Gesicht ihres Sohnes.

