In Babenhausen geht weniger Trinkwasser verloren

In Babenhausen erreicht längst nicht so viel Trinkwasser die Haushalte, wie es sollte.

Plus Seit Jahren hat Babenhausen mit dem Problem zu kämpfen, dass viel zu viel wertvolles Wasser ungenutzt im Boden versickert. Nun gibt es eine gute Nachricht.

Die Nachricht ist jedes Jahr dieselbe: Viel zu viel Trinkwasser geht in Babenhausen verloren. Es versickert auf dem Weg in die Haushalte ungenutzt im Boden. Wo, das lässt sich manchmal nur erahnen - denn nicht jedes Leck im Leitungsnetz ist auffindbar. Heuer gibt es immerhin einen Lichtblick zu vermelden: Wenngleich die Wasserverluste noch über den Werten liegen, die als normal gelten, so sind sie doch deutlich gesunken und so niedrig wie seit zehn Jahren nicht.

Im vergangenen Jahr entschwand knapp 24 Prozent des ins Netz eingespeisten Trinkwassers im Erdreich, ohne jemals die Wasserhähne in den Häusern zu erreichen. 2021 waren es noch 30 Prozent, 2017 sogar 37,5 Prozent. Enorm viel - da waren und sind sich alle einig. Denn Normalwerte liegen bei bis zu 15 Prozent.

