Babenhausen

vor 18 Min.

Leselust in der Corona-Zeit – dennoch "Durststrecke" für Büchereien

Plus Was tun in Zeiten von Kontaktbeschränkungen? Viele greifen zu Büchern. Gute Voraussetzungen für die Gemeindebüchereien. Aber wird das Angebot angenommen?

Von Claudia Bader

In Zeiten von Lockdown und Kontaktbeschränkungen stellt sich vielen die Frage: Was tun in und mit der freien Zeit? Eine Option ist Lesen. Obwohl die Bibliotheken während der Corona-Pandemie mehrmals schließen und einen Rückgang an Ausleihen hinnehmen mussten, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kreativ, um unter Einhaltung der Hygieneregeln ein aktuelles und breit gefächertes Sortiment an Büchern, Zeitschriften, CDs und Spielen anzubieten. Aber greifen die Bemühungen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen