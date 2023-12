Liedertafel Babenhausen sucht Projektsänger

Ein Friedenskonzert soll im März in Babenhausen erklingen. Dafür werden jetzt noch Sängerinnen und Sänger gesucht.

Die Liedertafel Babenhausen plant am Sonntag, 17. März, ein Friedenskonzert in der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen. Zur Aufführung kommt 'The Armed Man-A Mass for Peace', die Friedensmesse des walisischen Komponisten Sir Karl Jenkins in der 'Augsburger Fassung' nach einer Konzeptionsidee von Daniel Böhm. Für dieses großangelegte Projekt werden derzeit noch Sängerinnen und Sänger mit Chorerfahrung in den Stimmlagen Sopran, Tenor und Bass gesucht. Probeneinstieg ist ab sofort möglich. Die Liedertafel probt immer dienstags von 19 bis 21 Uhr im Rösslesaal der Kulturwerkstatt Jochum in Babenhausen.

Die Sängerinnen und Sänger wollen mit diesem interreligiösem Gedenkkonzert an die Notwendigkeit eines friedlichen Miteinander von Juden, Muslimen und Christen erinnern und ein klares Zeichen gegen Antisemitismus setzen. Zudem wollen wir an den 2. Jahrestag des Beginns des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar erinnern. Die Mass for Peace ist das meist aufgeführte Werk eines lebenden Komponisten und hat bereits Menschen auf der ganzen Welt berührt und begeistert. Dieses hochemotionale Werk soll nun auch in Babenhausen erklingen und verspricht ein weit in die Region ausstrahlender kultureller Höhepunkt des Jahres 2024 zu werden.

Diese Mitwirkenden sind in Babenhausen dabei

Mitwirkende sind neben der Liedertafel Babenhausen die Schwäbische Chorgemeinschaft Ichenhausen, der Mozartchor Augsburg, das Internationale Mozartorchester Augsburg, Isabell Münsch (Sopran), Deniz Aişe Birdal (Solo-Cello), Yoed Sorek, Kantor der jüdischen Gemeinde Hannover und ein muslimischer Imam. Weitere Informationen und Anmeldung direkt bei Chorleiter Daniel Böhm unter boehmdaniel.mo@gmail.com oder 0157/80 48 22 51. (AZ)