Mammutaufgabe Kirchensanierung: Sankt Andreas wird 2024 zur Baustelle

Plus Die Babenhauser Kirche ist in einem schlechten Zustand. An vielen Ecken und Enden sind Arbeiten notwendig. Auch, damit weiterhin Gottesdienste stattfinden können.

Von Sabrina Karrer

Die Pfarrkirche Sankt Andreas mit ihrem markanten Turm bildet zusammen mit dem Fuggerschloss die Skyline von Babenhausen. Doch um das Wahrzeichen des Orts ist es nicht gut bestellt. An vielen Ecken und Enden hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen, immerhin sollen Teile des Gotteshauses noch aus der Gotik stammen und somit mehrere Hundert Jahre alt sein. Eine umfangreiche Sanierung ist unausweichlich, wie der Architekt und Hochschulprofessor Manfred Lux erklärt. Auch, damit die Menschen weiterhin Gottesdienste in der Kirche besuchen können.

Zunächst zur Ausgangssituation: Die katholische Pfarrkirche, die mit dem Fuggerschloss verbunden ist, befindet sich an exponierter Stelle, auf einer Anhöhe. Dieser Standort macht zwar Eindruck, hat aber auch zur Folge, dass das Gebäude der Witterung ungeschützt ausgesetzt ist. "Der Wind pfeift rein", sagt Manfred Lux. Erst im Sommer fegte ein Sturm über Babenhausen, der ein Drittel des mit Biberschwanzziegeln eingedeckten Dachs abgedeckt hat.

