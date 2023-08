Mann beschädigt Telefonleitung und flieht

Ein Mann unterschätzte wohl die Höhe seines Traktors und zerriss die Telefonleitung in Unterschönegg. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Am frühen Samstagabend hat ein bis dato unbekannter Mann mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug eine Telefonleitung in Unterschönegg bei Babenhausen beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug des Unbekannten so hoch war, dass es die Telefonleitung kappte. Die Leitung landete im Garten einer 23-jährigen Zeugin. Der Schaden beläuft sich laut Polizeimeldung auf mindestens 300 Euro. Die Polizei Memmingen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall unter der Telefonnummer (08331) 1000. (AZ)