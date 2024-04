Mann greift in Babenhausen Mitbewohner mit Küchenmesser an

Ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Babenhausen ist eskaliert. Er mündete in eine Festnahme. Der Verdacht des versuchten Totschlags steht im Raum.

Ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Babenhausen ist aus dem Ruder gelaufen. Ein 23-jähriger Bewohner griff am Sonntagmittag einen Gleichaltrigen mit einem Küchenmesser an. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte sich das Opfer gegen den Messerangriff wehren und schlimmere Verletzungen verhindern. Der Mann zog sich jedoch oberflächliche Wunden im Gesicht, am Oberarm und an der Hand zu. Weitere Bewohner konnten den Täter entwaffnen und die beiden Kontrahenten voneinander trennen. Die verständigte Polizei nahm den Tatverdächtigen vor Ort vorläufig fest.

Messerangriff in Babenhausen: Angreifer ist in Justizvollzugsanstalt

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte Haftbefehl gegen den Mann. Am Montag führte die Kriminalpolizei Memmingen den 23-Jährigen dem Ermittlungsrichter vor und lieferte ihn im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar, der Tatverdächtige äußerte sich bisher nicht zum Tatvorwurf. (AZ)