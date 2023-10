Mann holt Küchenmesser und bedroht Mitbewohner

Die Polizei musste in Babenhausen in einen Streit zweier Männer eingreifen.

Ein Mann hat in einer Unterkunft in Babenhausen ein Küchenmesser gezückt und einen Mitbewohner verbal bedroht. Wie die Polizei berichtet, gerieten sich der 37-Jährige und der 22-Jährige am Donnerstag gegen 13.40 Uhr in die Haare. Die eintreffende Streife nahm den älteren Mann widerstandslos fest. Wegen seines Verhaltens blieb er bis zum darauffolgenden Tag in Polizeigewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet. (AZ)