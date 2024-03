Mehr als 1,1 Promille: Polizei stellt Führerschein eines Autofahrers sicher

Bei einer Verkehrskontrolle in Babenhausen bemerken Polizisten, dass ein Autofahrer nach Alkohol riecht. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei hat gegen einen Mann, der in Babenhausen unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist, strafrechtliche Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Am frühen Dienstagabend hielt eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen nach eigenen Angaben in der Ulmer Straße in Babenhausen ein Auto für eine routinemäßige Kontrolle an. Hierbei fiel der 51-jährige Fahrer durch Alkoholgeruch auf.

Die Beamten nahmen dem Mann auch die Autoschlüssel ab

Da eine Atemalkoholüberprüfung laut Polizeibericht einen Wert mehr als 1,1 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Außerdem stellten sie den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann muss jetzt mit einer Geldstrafe und einem mehrmonatigen Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. (AZ)