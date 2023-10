Polizisten stoppen betrunkenen Autofahrer in Babenhausen

Eine Polizeistreife wird in Babenhausen auf ein Auto aufmerksam, das in Schlangenlinien unterwegs ist. Der Fahrer riecht deutlich nach Alkohol.

Ein Auto, das in Schlangenlinien fuhr und teilweise auch den Randstein touchierte, ist einer Polizeistreifen am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr in Babenhausen aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Beamten dem Polizeibericht zufolge bei dem Fahrer, einem 43-jährigen Mann, deutlichen Mundalkoholgeruch wahr. Ein vor Ort erfolgter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Polizisten untersagten dem Mann deshalb die Weiterfahrt.

Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher

Wie die Polizei weiter mitteilt, musste sich der 43-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, außerdem stellten die Beamten noch vor Ort seinen Führerschein sicher. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. (AZ)