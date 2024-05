Babenhausen

vor 17 Min.

Rahmen für Gewerbe- und Wohnbauprojekt in Babenhausen wird gesteckt

Zwei Wohnblöcke und ein Bürogebäude sollen am Mühlbach in Babenhausen entstehen. Die planerischen Vorbereitungen laufen.

Plus Das Unternehmen Vensol möchte in Babenhausen einen neuen Firmensitz und Wohnungen schaffen. Es gibt aber Vorgaben, an die sich die Bauherren werden halten müssen.

Von Sabrina Karrer

Die Vensol Neue Energien GmbH möchte ein Bürogebäude und eine Wohnanlage am Mühlbach in Babenhausen errichten. Die Pläne wurden im Herbst zum ersten Mal vorgestellt. In dieser Woche ging es abermals um den Rahmen, in dem das Bauprojekt im Ortskern in die Tat umgesetzt werden kann. Ein Entwurf des Bebauungsplans wurde dem Marktrat präsentiert. Ein Mitglied des Gremiums stellte Bedingungen für seine Zustimmung.

Wie berichtet hat Vensol vor, an der Clemens-Hofbauer-Straße in Babenhausen ein Bürogebäude mit zwei Wohnungen und zwei Wohnblöcke mit insgesamt 18 Wohnungen zu bauen. Die Firma, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Energiewende in der Region mitzugestalten, ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Die bisher genutzten Büroräume am Marktplatz sind längst zu klein geworden.

