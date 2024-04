Babenhausen

Sängerkreis Unterallgäu feiert seinen 50. Geburtstag – und macht Geschenke

Mit der christlichen Hymne "Abide with me" setzten alle Chöre gemeinsam einen mächtigen Schlusspunkt hinter den Festakt zum 50. Jubiläum des Sängerkreis Unterallgäu.

Von Claudia Bader

Wer Geburtstag hat, bekommt Geschenke. Der Sängerkreis Unterallgäu machte es umgekehrt. Beim Festakt zum 50-jährigen Jubiläum präsentierte er mit einem bunten Querschnitt an Werken aus unterschiedlichen Epochen ein klangvolles Präsent. Das anspruchsvolle und facettenreiche Programm stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass Chorgesang nicht nur den beteiligten Sängerinnen und Sängern, sondern auch dem Publikum viel Freude bereiten kann. Und es zeigte, wie jung und lebendig der Sängerkreis im Laufe eines halben Jahrhunderts geblieben ist.

Fanfarenklänge des Babenhauser Schul-Blasorchesters eröffneten den Konzertabend, zu dem sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der Veranstaltungshalle des Schulzentrums eingefunden hatten. Und schon verdeutlichten Schülerinnen von Anton Fugger Realschule und Mittelschule mit einem fetzigen "Mamma Mia" von Abba, wie sich Chorgesang in Zukunft gestalten kann: modern, energiegeladen und mit choreografischen Elementen. Unter Leitung der stellvertretenden Kreischorleiterin Sandra Kalischek versprühten die Mädchen auch mit dem Michael-Jackson-Hit "We are the World" mitreißenden Schwung.

