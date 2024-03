Babenhausen

12:02 Uhr

Schulverbände geben grünes Licht für Bau einer vierten Sporthalle

Das Freisportgelände am Schulzentrum Babenhausen ist in die Jahre gekommen und soll ab Sommer 2024 saniert werden. An dieser Stelle ist die vierte Turnhalle geplant.

Plus Läuft alles nach Plan, sollen ab August die Sportanlagen am Schulzentrum in Babenhausen erweitert und modernisiert werden - für rund 12,5 Millionen Euro.

Von Stephan Schöttl

Über die Notwendigkeit dieses Mammutprojekts gab es in der gemeinsamen Sitzung der Schulverbände von Grund-, Mittel- und Realschule in Babenhausen überhaupt keine Diskussion. Die Sporthalle am Schulzentrum ist sanierungsbedürftig und eigentlich zu klein. Die Umkleiden, die von den Schulen und Vereinen wie dem TSV Babenhausen genutzt werden, sind 2021 bereits saniert worden. Doch das Gebäude, das sichtlich in die Jahre gekommen ist, soll nun umfassend modernisiert werden. Noch größere Dimensionen nimmt der Neubau einer vierten Turnhalle ein. Erweitert werden soll im Westen der bestehenden Dreifachturnhalle. Der Stand der umfangreichen Planungen wurde nun vorgestellt.

Voraussichtlich im August 2024 starten die Arbeiten. "Wir sind in der Werkplanung schon sehr weit", sagte Professor Dr. Josef Schwarz vom Memminger Architekturbüro PSP. Er erläuterte vor den Vertreterinnen und Vertretern der drei Schulverbände nicht nur das angedachte Raumkonzept, sondern ging auch bereits auf Details wie zum Beispiel Bodenbeläge und Fassadenfarbe ein. Letztere soll angelehnt an die bisherige Gestaltung des Schulzentrums ausgeführt werden. Neben der Turnhalle wird es in dem Neubau auch einen Konditionsraum zur vielseitigen Nutzung geben - vom Ballett bis zum Seniorenturnen. In einem kleineren Arbeitskreis, dem die Schulleiter, eventuell auch die Fachschaft Sport und der TSV Babenhausen angehören könnten, werde man sämtliche Gestaltungs- und Ausstattungsmöglichkeiten noch einmal durchgehen, meinte Schwarz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen