Seniorin verliert die Orientierung: Suchaktion in Babenhausen

Eine 77-Jährige irrt durch Babenhausen und findet die Gruppe nicht mehr, mit der sie zuvor unterwegs war. Die Polizei macht sich auf die Suche nach ihr.

Mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Hubschrauber hat die Polizei am Dienstag nach einer Seniorin gesucht, die in Babenhausen den Anschluss an eine Gruppe verloren hatte. Am Vormittag wurde über die Einsatzzentrale der Polizei Kempten mitgeteilt, dass eine 77-jährige Frau Hilfe benötige. Nach bisherigen Ermittlungen, so teilt die Polizei mit, war die Frau zusammen mit einer Gruppe von Seniorinnen und Senioren zu Fuß in Babenhausen unterwegs. Bei diesem Spaziergang verlor die 77-Jährige den Anschluss und irrte zunächst in Babenhausen umher. Letztendlich rief sie über Notruf bei der Einsatzzentrale der Polizei in Kempten an.

Die Frau lag auf einer Wiese bei Unterschönegg

Die Polizei startete daraufhin eine Suchaktion. Dem Polizeibericht zufolge fanden Passanten und eine Streifenbesatzung die Frau gegen 12.50 Uhr in der Nähe von Unterschönegg: Sie lag auf einer Wiese und war stark dehydriert. Der herbeigerufene Rettungsdienst behandelte sie. (AZ)