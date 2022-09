Straßenschäden werden beseitigt: Vollsperrung in Babenhausen

Die Babenhauser Ortsumgehung ist fertig. Vor der offiziellen Eröffnung steht allerdings noch mal eine Sperrung auf der Ortsdurchfahrt an. Das müssen Fahrer wissen.

Die Bauarbeiten an der Babenhauser Umgehung gehen zu Ende - bereits am Freitag, 30. September, soll die neue Strecke dem Verkehr zur Verfügung gestellt werden. Bevor die Bauarbeiten aber auch offiziell abgeschlossen werden, steht nun noch einmal eine Sperrung an.

Das Staatliche Bauamt Kempten wird ab Dienstag, 4. Oktober, den Einmündungsbereich der Bundesstraße 300 in die Staatsstraße 2020 innerhalb der Ortsdurchfahrt Babenhausen, sanieren. Das hat die Behörde jetzt mitgeteilt. Dabei werden Straßenschäden im Bereich der 2016 hergestellten Kabelquerung beseitigt. Um die Arbeiten ordnungsgemäß und verkehrssicher durchführen zu können, muss die Staatsstraße 2020 zwischen dem Kreisverkehr Ulmer Straße – Frundsbergstraße – Schöneggweg und der Einmündung Ulmer Straße - Memminger Straße für zwei Tage voll gesperrt werden.

Vollsperrung in Babenhausen: Hier wird umgeleitet

Während dieser Zeit wird folgende Umleitung eingerichtet: Der von Babenhausen kommende Verkehr wird über die B300/Memminger Straße auf die neue St2020 Ortsumfahrung Babenhausen geleitet. Am nördlichen Kreisverkehr der Ortsumfahrung führt die Umleitung wieder auf der Ulmer Straße Richtung Babenhausen.

Die offizielle Eröffnung der Umgehungsstraße feiert die Marktgemeinde dann am Montag, 24. Oktober, mit geladenen Gästen. (rjk)