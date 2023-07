Streit endet mit gegenseitiger Körperverletzung

In Babenhausen geraten am Sonntagabend zwei Männer aneinander. Die Polizei muss eingreifen.

Eine Streifenbesatzung der Polizei musste am Sonntagabend in Babenhausen zu einer Streiterei ausrücken. Nach bisherigen Ermittlungen kam es in einer Unterkunft Am Espach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 37 und 40 Jahre alten Männern. Der Streit verlagerte sich dann offenbar vor das Anwesen und endete damit, dass sich die Kontrahenten gegenseitig verletzten. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Körperverletzung in zwei Fällen. (AZ)