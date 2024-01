Streit eskaliert in Babenhausen: Mann schlägt mit Holzlatte zu

Zwei Männer sind in Babenhausen aneinandergeraten. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zwei Männer sind am Samstagabend in Babenhausen aneinandergeraten. Jetzt ermittelt die Polizei Memmingen wegen gefährlicher Körperverletzung. In der Memminger Straße stritten sich dem Bericht zufolge ein 23-Jähriger und ein 22-Jähriger, weil dieser dessen Freundin gegenüber "recht aufdringlich" geworden war. Der 22-Jährige griff nach einer Holzlatte und schlug damit dem Kontrahenten auf den Kopf, was zu leichten Verletzungen führte. Zeugen gelang es, dem Mann die Holzlatte abzunehmen. (AZ)