Babenhausen

vor 50 Min.

Über Sinn und Unsinn der Bürokratie: Ein Fallbeispiel aus Babenhausen

Viele klagen über die deutsche Bürokratie. Auch in Babenhausen war das kürzlich so.

Plus So gut wie jeder hat sich schon einmal über die deutsche Bürokratie geärgert. Auch in Babenhausen war das jüngst der Fall. Erklärungen und Wünsche von Menschen, die täglich damit zu tun haben.

Von Sabrina Karrer

Bürokratie abbauen - das ist ein Ziel, das sich die aktuelle Bundesregierung auf die Fahne geschrieben hat. Wie auch schon die davor. Und die davor. Trotzdem wird das Ächzen und Stöhnen über Formulare, Anträge, Nachweise nicht weniger. Jüngst stimmten in das Klagelied Mitglieder des Babenhauser Marktrats ein. Von "Bürokratie-Irrsinn" war die Rede, als es um ein eigentlich überschaubares, privates Bauvorhaben ging, das ganze 17 Seiten in den Unterlagen und eine Dreivierteilstunde in der Sitzung einnahm. Ein berechtigter Vorwurf?

Kurz zum besagten Bauvorhaben: Privatpersonen möchten ihr Haus um ein Wohnzimmer erweitern. Der einstöckige Anbau soll an die Grenze zum Nachbargrundstück gebaut werden. Mit den Nachbarn haben sich die Bauwerber laut Bürgermeister geeinigt. Der Bebauungsplan sieht allerdings eine offene Bauweise vor; Hauptgebäude dürfen dort also nicht Wand an Wand stehen. Es gibt zwei Optionen: Entweder muss eine Befreiung genehmigt oder der Plan geändert werden. Der Marktrat hätte die erste Option gewählt. Das Landratsamt forderte die Planänderung.

