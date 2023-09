Unbekannte reißen Wahlplakate in Babenhausen ab

Jemand hat sich in Babenhausen an Wahlwerbung zu schaffen gemacht. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Jemand hat in Babenhausen vier Wahlplakate abgerissen, die in der Parkanlage "Am Espach" hingen. Das ereignete sich bereits vor einigen Tagen, zwischen 19. und 21. September. Die Polizei Memmingen bittet nun in Zusammenhang mit dem entstandenen Schaden um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Rufnummer lautet 08331/1000. (AZ)