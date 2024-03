Unfallflucht in Babenhausen: 1500 Euro Schaden an Auto hinterlassen

Jemand hat ein Auto auf einem Parkplatz in Babenhausen angefahren. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr hat jemand auf dem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße in Babenhausen einen schwarzen Toyota gerammt. Der Zusammenstoß hinterließ einen Schaden von rund 1500 Euro am Auto. Statt sich um die Angelegenheit zu kümmern, ließ der Verursacher oder die Verursacherin den Besitzer des Toyotas mit dem Schaden allein. Jetzt ist die Polizei in Memmingen auf der Suche nach Zeugen, die vielleicht gesehen haben, was passiert ist. Wer Hinweise geben kann, kann unter der Telefonnummer 08331-1000 anrufen. (AZ)